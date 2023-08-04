Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Joshua King takımdan ayrılıyor mu? 3 talip...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transferde hareketlilik sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başlıyor. Son olarak Joshua King'e 3 takım talip oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 04.08.2023- 11:03
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor.
Rossi ve Pedro sonrası takımdan en az 4 oyuncunun daha ayrılması bekleniyor.
Fotomaç'ta yer alan haberde buna göre sadece teklife göre bırakılacak isim ise Joshua King.