Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan genç futbolcularından Bora Aydınlık, Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer oluyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde flaş gelişme! O isim kiralık gönderildi...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de adı birçok takımla anılan genç oyuncunun yeni takımı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki ismi Hull City'e kiralık gönderdi. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan genç futbolcularından Bora Aydınlık, Championship ekibi Hull City'e kiralık olarak transfer oluyor.
F.BAHÇE SATMAYI KABUL ETMEDİ
Fenerbahçe yönetimi, altyapısından yetişen Bora Aydınlık'ın gelişmesi için İngiliz kulübünün teklifini kabul etti.
TRT Spor'un haberine göre oyuncunun satın alma opsiyonu da masada olmasına karşın sarı lacivertli yönetim bunu kabul etmedi.