TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Gustavo Henrique belirsizliği!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen oyunculara gelen teklifler ise masaya yatırılmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de son olarak Rossi ve Joao Pedro ile yollar ayrılmıştı. Yeni teklif ise sürpriz isme geldi ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 12:05