Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Gustavo Henrique belirsizliği!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen oyunculara gelen teklifler ise masaya yatırılmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de son olarak Rossi ve Joao Pedro ile yollar ayrılmıştı. Yeni teklif ise sürpriz isme geldi ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.08.2023- 12:05
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar ayrılması gündemde olan isimlerde merak konusu olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Gustavo Henrique'yi satmak istiyor.