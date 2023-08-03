Son dakika: Fenerbahçe Joao Pedro'yu Gremio'ya kiraladı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Joao Pedro'yu Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiraladı. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.08.2023- 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023- 10:52
Pedro, Fenerbahçe'de 28 kez forma giydi. Brezilyalı oyuncu 5 gol ve 1 asist üretti.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya'nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz.