Fenerbahçe Lyon'la anlaşmaya vardı! Gözler Ekambi'ye çevrildi...

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferde oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Fenerbahçe özellikle Zajc ve Mert Müldür transferlerinin ardından 3 ismi daha kadrosuna katmak istiyor. İşte bu noktada kanat için gündemde olan isim belli oldu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 14:22