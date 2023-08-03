UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
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Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferde oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Fenerbahçe özellikle Zajc ve Mert Müldür transferlerinin ardından 3 ismi daha kadrosuna katmak istiyor. İşte bu noktada kanat için gündemde olan isim belli oldu. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.08.2023- 14:22
UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.
Yönetim bununla birlikte en az 3 oyuncu daha kadroya katmak istiyor.