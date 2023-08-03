TRANSFER HABERİ - Fransa basını ateşi yaktı: Fenerbahçe Keylor Navas için doğru adres!

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe, transferde dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Kale hattına takviye yapacak olan sarı-lacivertli ekip Dominik Livakovic yerine alternatif isimlere yöneldi. Fransız basını, Fenerbahçe'nin Keylor Navas için doğru adres olduğunu yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 06:40