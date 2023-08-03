Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmak için yoğun çaba harcıyor.
TRANSFER HABERİ - Fransa basını ateşi yaktı: Fenerbahçe Keylor Navas için doğru adres!
Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe, transferde dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Kale hattına takviye yapacak olan sarı-lacivertli ekip Dominik Livakovic yerine alternatif isimlere yöneldi. Fransız basını, Fenerbahçe'nin Keylor Navas için doğru adres olduğunu yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde çalışmalarını yürütüyor.
Dominik Livakovic konusunda sonuca ulaşamayınca alternatif isimler arayışına girdi.