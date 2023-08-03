FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nazım Sangare'ye talip çıktı!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir yandan oyuncu sayısını düşürmek için bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız ismine talip çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 10:49