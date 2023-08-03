Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Göztepe'de kadro planması devam ederken gündeme yeni bir ismin geldiği iddia edildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nazım Sangare'ye talip çıktı!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir yandan oyuncu sayısını düşürmek için bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız ismine talip çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Yeni Asır'da yer alan habere göre İzmir temsilcisinin Emir Ortakaya, Burak Kapacak ve Emre Demir'in ardından Fenerbahçe'de forma giyen sağ bek Nazım Sangare için de sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği kaydedildi.
Üç sezondur İstanbul temsilcisinde görev yapan ancak beklenen performansı sergileyemeyen 29 yaşındaki savunmacının Kanarya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.