Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic için futbolcu ve kulübüne teklif yaptı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Her konuda anlaşıldı! Yıldız isim adım adım F.Bahçe'ye
Transferde dur durak bilmeyen Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Milan'ın yıldızıyla her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekip İtalyan temsilcisiyle ortak paydada buluşursa, Bosna Hersekli oyuncu İstanbul'a gelecek. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic için futbolcu ve kulübüne teklif yaptı.
Sarı-lacivertliler, Boşnak oyuncuya, İtalyan ekibinden aldığından daha yüksek bir maaş önerdi ve taraflar prensipte anlaştı.
İtalyan basını da bu transfer gelişmesini doğruladı.