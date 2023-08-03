Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmak üzere...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder'de anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli
Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i liste başına yazmıştı. Sarı-lacivertliler Fransız ekibiyle her konuda anlaşma sağladı. İşte F.Bahçe'nin kasasından çıkacak rakam ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmak üzere...
Yerli oyunculara ayrı önem veren sarı-lacivertliler, son olarak A Milli yıldız Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.
Operasyona devam eden yönetim, bir milli yıldızı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.