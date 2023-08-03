Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir isimde daha mutlu sona ulaştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde anlaşma tamam! İmza an meselesi...
Son dakika transfer haberi: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız isimle anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan oyuncuyla önerdiği teklif ise dudak uçuklattı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.08.2023- 16:53
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Brezilyalı Tete ile her konuda anlaşma sağladı.
Başarılı futbolcu, sarı-lacivertlilerden yıllık 4.5 milyon euro maaş alacak.