FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde anlaşma tamam! İmza an meselesi...

Son dakika transfer haberi: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız isimle anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde olan oyuncuyla önerdiği teklif ise dudak uçuklattı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 16:53