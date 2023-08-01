TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe çok istemişti! Transferde kötü haber geldi...

Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız isim kararını verdi. İtalya Serie A'da göstermiş olduğu performansla adından söz ettiren 24 yaşındaki futbolcunun gideceği takım belli oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 10:50