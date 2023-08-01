Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için resmi görüşmelere başladı.
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Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için resmi görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu Karl Toko-Ekambi, Lyon'un Divonne-les-Bains'da gerçekleştireceği 3 günlük hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmedi.
Lyon ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan hücum oyuncusu için Fenerbahçe resmen devreye girdi.