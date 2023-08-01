FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kulübü kadroya almadı! Kanarya resmi görüşmelere başladı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tam gaz devam ediyor. Özellikle kanat forvet için arayışlarını sürdüren yönetim bir süredir listede olan isim için resmi görüşmelere başladı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 14:39