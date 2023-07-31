Sarı-lacivertli yönetim yönetim 9 yıldır hasretle beklenen şampiyonluk için tüm fedakarlıkları yapıyor.
TRANSFER HABERİ | Mert Müldür Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte sözleşme detayları
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transfer harekatı hız kazandı. Şu ana kadar birçok ismi kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da devrede olduğu Mert Müldür'de mutlu sona ulaştı. Milli oyuncu imza için İstanbul'a geldi. İşte sözleşme detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli yönetim yönetim 9 yıldır hasretle beklenen şampiyonluk için tüm fedakarlıkları yapıyor.
Birbirinden ünlü yıldızlarla kadrosunu güçlendiren sarı- lacivertlilerde operasyon son sürat devam ediyor.
Yerli oyuncuların çok değerli olduğu ortamda Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.