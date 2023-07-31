TRANSFER HABERİ | Mert Müldür Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transfer harekatı hız kazandı. Şu ana kadar birçok ismi kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da devrede olduğu Mert Müldür'de mutlu sona ulaştı. Milli oyuncu imza için İstanbul'a geldi. İşte sözleşme detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 00:47 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023- 00:59