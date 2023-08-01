Fenerbahçe'de şok sakatlık! Miguel Crespo oyunda devam edemedi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rçvanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmadna Zimbru'ya konuk oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Miguel Crespo sakatlandı. Portekizli oyuncu maça devam edemedi ve yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 21:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023- 21:20
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rçvanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmadna Zimbru'ya konuk oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Miguel Crespo sakatlandı. Portekizli oyuncu maça devam edemedi ve yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
Görüntü S Sport Plus'tan alınmıştır.