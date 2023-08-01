FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal o isimleri bekliyor! 3 yıldız birden Süper Lig'de ilk maça yetişecek

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transferde hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertliler özellikle Dzeko ve Tadic gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarken son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür'ü transfer etti. Yöneticilerden Selahattin Baki daha önce yaptığı açıklamada en az 3 transferden daha bahsetmişti. İşte o isimler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 10:25