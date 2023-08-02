TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İtalyan devini ikna turları! Resmi teklif yapıldı

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Avrupa'da gövde gösterisi yaptı. Zimbru'yu iki maçta da farklı mağlup eden sarı-lacivertli ekip rotasını transfere çevirdi. Kurmaylar, Milan'ın yıldız ismini ikna etmek için kolları sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin teklifi... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 06:40