Fenerbahçe, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İtalyan devini ikna turları! Resmi teklif yapıldı
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Avrupa'da gövde gösterisi yaptı. Zimbru'yu iki maçta da farklı mağlup eden sarı-lacivertli ekip rotasını transfere çevirdi. Kurmaylar, Milan'ın yıldız ismini ikna etmek için kolları sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin teklifi... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gövde gösterisi sundu.
Kanarya, 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru ekibi ile karşılaştı.