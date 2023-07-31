Fenerbahçe'de yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.
TRANSFER HABERİ - Marsilya'nın talepleri Fenerbahçe'yi bıktırdı! Önce kabul ettiler sonra...
Yeni sezona Zimbru galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını hız kesmeden sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Marsilya'nın yıldız ismini takviye etmek için pazarlıklarını yoğunlaştırdı. Ancak Fransız ekibinin talepleri bitmek bilmiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.
Taraftarlar, skordan çok yeni transferlerin performansıma hayran kaldı.