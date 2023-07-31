Patron bu kez çıldırdı... Wilfried Zaha'da Galatasaray'dan yılın çalımını yiyen ve taraftarlarından büyük tepki gören Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibinden rövanşı almak için kolları sıvadı.
Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe'den Wilfried Zaha rövanşı
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde hız kazandı. Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, transferde rövanşı almak istiyor. Kurmaylar, Cimbom'un ilgilendiği dünya yıldızı için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Patron bu kez çıldırdı... Wilfried Zaha'da Galatasaray'dan yılın çalımını yiyen ve taraftarlarından büyük tepki gören Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibinden rövanşı almak için kolları sıvadı.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'a unutulmayacak bir çalım atmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefinde Cimbom'un listesinin ilk sıralarında yer alan Joao Felix var.
Başkan Ali Koç'un kurmaylarına 'tüm şartları zorlayın' dediği Portekizli için ayrılan bütçe ise dudak uçuklatacak cinsten...