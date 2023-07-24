UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Zimbru ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru ile 26 Temmuz Çarşamba günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda oyuncular, daha sonra 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı.

Sarı-lacivertli oyuncular, son bölümde ise şut, taktik ve bireysel çalışma yaptı.

Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.