Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru ile 26 Temmuz Çarşamba günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.
Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda oyuncular, daha sonra 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı.
Sarı-lacivertli oyuncular, son bölümde ise şut, taktik ve bireysel çalışma yaptı.
Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.