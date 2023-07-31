Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, gündemine yıldız bir ismi aldı.
TRANSFER HABERİ: İspanyol basını bombayı patlattı! Fenerbahçe'ye Tangocu kanat
Kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, trasnferde vites yükseltti. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Marsilya'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak pazarlıklarda bir türlü aşama kaydedemeyen yönetim, rotasını İspanya'ya çevirdi. İspanyol basını, yıldız ismi Fenerbahçe'ye yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, gündemine yıldız bir ismi aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, takviye yapılacak mevkileri belirledi.
Sağ kanat, orta saha, sağ bek ve kaleci bölgeleri için girişimler hızlandı.