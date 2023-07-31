Yaz transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer seferberliği! Tete olmazsa...
Seonu UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği Zimbru maçı ile açan Fenerbahçe, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Avrupa'da zafere ulaşmak isteyen sarı-lacivertli ekip transferde durmak bilmiyor. Kulübü ile sözleşmesini fesheden Tete'yi kadrosuna katmak isteyen kurmaylar, pürüz çıkması halinde B planını devreye sokacak. İşte o isim... | Fenerbahçe haberleri
Kısa bir süre önce Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'yi menajeri ile birlikte İstanbul'da davet eden ve teklifini sunan Fenerbahçe sambacı yıldızın kararını bekliyor.
Ancak bu süreç içinde Fener yönetimi de boş durmuyor.