Fenerbahçe'de yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yıldız orta saha ile imzaya yakın! Yapılan teklif...
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde vites yükseltti. Kadrosuna Birçok yıldız ismi takviye eden sarı-lacivertli ekip orta sahaya transfer yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Kurmaylar, yıldız oyuncuya ve kulübüne teklifini iletti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.
Taraftarlar, skordan çok yeni transferlerin performansıma hayran kaldı.