TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yıldız orta saha ile imzaya yakın! Yapılan teklif...

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde vites yükseltti. Kadrosuna Birçok yıldız ismi takviye eden sarı-lacivertli ekip orta sahaya transfer yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Kurmaylar, yıldız oyuncuya ve kulübüne teklifini iletti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)