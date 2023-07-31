Süper Lig'de yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin eli çok rahatlayacak! Bir milli yıldız daha yolda
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni yıldız transferlerinden sonra gündeme yabancı kuralı bomba gibi düştü. Sarı-lacivertliler, Mert Müldür transferi sonrasında elini çok rahatlatacak bir yerli transferi daha yapmak istiyor. Kanarya, milli yıldızı radarına aldı. Fenerbahçe yönetimi yıldız futbolcunun kulübü ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Ezeli rakipleriyle şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verecek olan Kanarya, iki transferi birden açıkladı.