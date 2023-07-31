TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin eli çok rahatlayacak! Bir milli yıldız daha yolda

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin eli çok rahatlayacak! Bir milli yıldız daha yolda

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni yıldız transferlerinden sonra gündeme yabancı kuralı bomba gibi düştü. Sarı-lacivertliler, Mert Müldür transferi sonrasında elini çok rahatlatacak bir yerli transferi daha yapmak istiyor. Kanarya, milli yıldızı radarına aldı. Fenerbahçe yönetimi yıldız futbolcunun kulübü ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2023- 15:34