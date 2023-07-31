Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Beklenen imza geldi! O futbolcu için geri sayım
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe taraftarının sevdiği futbolculardan biri sonunda imzayı atıyor. İsmail Kartal'ın özel olarak istediği yıldız için geri sayım başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk ve Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlara imzasını atmak isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli isteklerinden biri gerçeğe dönüştü.