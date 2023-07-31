TRANSFER HABERİ: Yılın bombası Fenerbahçe'den geliyor! Herkesin istediği yıldız...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer çalışmalarını son hızıyla sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir adım geldi. Transfer gerçekleşirse yılın bombasını patlatacak olan sarı-lacivertli takım şimdiden taraftarını heycanlandırmaya başladı. Eğer yıldız futbolcu gelirse Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için en büyük adımlardan biri olacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2023- 12:05