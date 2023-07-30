Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında en çok ismi geçenlerden birisi Rade Krunic...
Transferde Pioli engeli! Rade Krunic Fenerbahçe'ye çok yakın
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Milan'dan Rade Krunic ile anlaşılmıştı. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmakta istekli olan sarı-lacivertli ekibe kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında en çok ismi geçenlerden birisi Rade Krunic...
Sarı-lacivertliler, Boşnak oyuncuyla prensipte el sıkışmıştı.
29 yaşındaki oyuncunun kulübü Milan'la pazarlıklar sürüyor.