FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya transfer müjdesi! Kadro dışı kaldı

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan milli yıldız için kulübünden flaş bir hamle geldi. Teknik direktörüyle sorun yaşayan oyuncu kadro dışı kaldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 09:57