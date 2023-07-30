Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya transfer müjdesi! Kadro dışı kaldı
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan milli yıldız için kulübünden flaş bir hamle geldi. Teknik direktörüyle sorun yaşayan oyuncu kadro dışı kaldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı kaldı.
İtalyan basını, "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" diyerek haberi duyurdu.