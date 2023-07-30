Fenerbahçe transferde kararını verdi! Altay ve Livakovic...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip bir yandan Dominik Livakovic'i transfer etmek isterken bir yandan da Altay Bayındır ile ayrılık planları yapıyordu. Fenerbahçe iki tecrübeli eldiven için kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 14:50