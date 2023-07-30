Fenerbahçe'de kaleci pozisyonu için uzun süredir belirsizlik devam ediyordu.
Fenerbahçe transferde kararını verdi! Altay ve Livakovic...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip bir yandan Dominik Livakovic'i transfer etmek isterken bir yandan da Altay Bayındır ile ayrılık planları yapıyordu. Fenerbahçe iki tecrübeli eldiven için kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Dominik Livakovic'i transfer etmek isteyen Kanarya'ya kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli takımın Hırvat kaleciyi transfer etme çabaları olumsuz sonuçlandı.