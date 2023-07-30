Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sağ kanadını kaliteli ve tanınır bir isimle doldurmaya kararlı...
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den sıkı pazarlık! Almanların talebi...
Yeni sezon çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipi, Borussia Dortmund'un kapısını çaldı. Yıldız oyuncu için pazarlık masasına oturan kurmaylar, Alman ekibine teklifini yaptı. İşte Dortmund'un bonservis beklentisi... | Fenerbahçe haberleri
Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alan Tete ve Marsilya'dan Cengiz Ünder'le görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, listesine şimdi de Borussia Dortmund'un yeni sezon planlamasında yer almayan Thorgan Hazard'ı ekledi.
Fotomaç'ın Alman basınından derlediği habere göre; Bundesliga ekibi, Fenerbahçe'den Belçikalı oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.