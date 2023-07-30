Haberler Fenerbahçe Haberleri Ömer Faruk Beyaz Hatayspor yolunda!

Ömer Faruk Beyaz Hatayspor yolunda! Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri dönüyor. Genç futbolcu, Hatayspor ile anlaşma üzere. Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 15:52









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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'da sürpriz bir isimle anlaşma aşamasına gelindi.



Hatay yerel medyasından Mustafa Dilek'in haberine göre; Hatayspor, Fenerbahçe altyapısında yetişip Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz ile anlaşmak üzere.



Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Ömer Faruk Beyaz ile çalışma imkanı bulmuştu.



19 yaşındaki Ömer Faruk, kariyeri boyunca 17 kez A takım seviyesinde forma giydi.