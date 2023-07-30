Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, takviyelerine devam etmekte kararlı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Salih Özcan ısrarı! Borussia Dortmund'a yeni teklif
Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olmak isteyen Fenerbahçe'de gözler orta saha takviyesinde. Yerli kuralını dikkate alarak önemli bir transfer hamlesi yapmayı düşünen sarı-lacivertli ekip, Salih Özcan'da ısrar ediyor. Kurmaylar, Borussia Dortmund'a yeni teklifini iletti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan olmuştu.
25 yaşındaki milli oyuncu için ilk teklif sunulmuş ve Alman kulübüne 8 milyon Euro teklif edilmişti.