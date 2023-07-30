Yaz transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den yakın markaj! Tatile gelen yıldızı ikna çabaları
Yeni sezona 5-0'lık Zimbru galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de gündem transfer. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Sambacı yıldıza yakın markaj uyguluyor. Kurmaylar, tatil için Türkiye'ye gelen futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Yönetim, kanat bölgesine takviye yapmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Tete'yi ve menajerini İstanbul'a davet etmişti.