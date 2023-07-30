Sezonun ilk resmi maçında Zimbru'yu 5-0'la geçen Fenerbahçe'de moraller yerinde.
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız isim için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süre pazarlıklarını sürdürdüğü yıldız isim için bu haberle yıkıldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sezonun ilk resmi maçında Zimbru'yu 5-0'la geçen Fenerbahçe'de moraller yerinde.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada yeni transferlerin performansı tam not aldı.
Yönetim bununla beraber en az 3 transferi daha bitirmek istiyor.