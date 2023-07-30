SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız isim için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süre pazarlıklarını sürdürdüğü yıldız isim için bu haberle yıkıldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 16:30