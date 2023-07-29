Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Kadroda düşünülmüyordu
Yeni sezonun planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak istiyor. Kanarya, bu oyunculardan birisi için Suudi Arabistan'dan flaş bir teklif aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerde sezon öncesi şimdiye kadar takıma katılan transferler dikkat çekti.
Kanarya'da takıma katılan yeni futbolcuların Konferans Ligi ön eleme mücadelesinde Zimbru karşısında gösterdikleri performans ise büyük beğeni topladı.