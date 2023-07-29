Geçen sezonun devre arasında Parma'dan 6 milyon euro'ya alınan ancak Jorge Jesus tarafından pek tercih edilmeyen Jayden Oosterwolde, takımdan ayrılabilir.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! İsmail Kartal biletini kesti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe yeni sezon için flaş transferlere imza atıyor. Yıldız oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, kadrosunda fazla futbolcu bulunması nedeniyle oyuncu satışı yapacak. İsmail Kartal kararını verdi o o futbolcu takımda ayrılacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Surinam as��llı Hollandalı futbolcunun üstünü İsmail Kartal da çizdi.
Tecrübeli çalıştırıcının, teklif gelmesi halinde Hollandalı sol bekin satışına onay vereceği belirtildi.