TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! İsmail Kartal biletini kesti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe yeni sezon için flaş transferlere imza atıyor. Yıldız oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, kadrosunda fazla futbolcu bulunması nedeniyle oyuncu satışı yapacak. İsmail Kartal kararını verdi o o futbolcu takımda ayrılacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2023- 16:29