TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor! Bonservis bedeli...

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, hücum hattını kuvvetlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip sağ kanat bölgesine takviye yapmayı düşünüyor. Kurmaylar, uzun zamandır ilgilendiği yıldız oyuncu için pazarlıklarını hızlandırdı. İşte yıldız isim için yapılan teklif... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)