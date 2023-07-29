Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yıldız ismi bitiriyor! Bonservis bedeli...
Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, hücum hattını kuvvetlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip sağ kanat bölgesine takviye yapmayı düşünüyor. Kurmaylar, uzun zamandır ilgilendiği yıldız oyuncu için pazarlıklarını hızlandırdı. İşte yıldız isim için yapılan teklif... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertli ekip sezonu Zimbru mücadelesi ile açtı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Kanarya, sahadan 5-0 galip ayrıldı.