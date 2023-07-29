Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! 3 transfer birden
Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe, dur durak bilmiyor. Takviyelerini sürdürecek sarı-lacivertliler, İtalya'dan 3 isme kancayı taktı. Kanarya 3 yıldızın pazarlıklarında ise sona geldi. İşte o isimler ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim transferde düğmeye bastı.
Özellikle orta alandaki zafiyeti gidermek isteyen sarı-lacivertliler, bu bölgeyi Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic ve Bologna'nın Arjantinlisi Nicolas Dominguez ile güçlendirmeyi hedefliyor.