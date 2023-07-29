Fenerbahçe'nin gündemine yine taraftarı heyecanlandıracak bir isim geldi. Önemli transferlere imza atan ve bu sezon şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerde daha önce de görüşmelerde bulunulan Tete ile tekrar masaya oturuldu.
TRANSFER HABERLERİ - Tete'nin Fenerbahçe'den talep ettiği şartlar belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, bir fırsat transferi yapmak üzere. Takımı ile sözleşmesini fesheden Tete ile temaslara giren sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncuyu Türkiye'ye getirmişti. Tete'nin Fenerbahçe'den talepleri belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Milliyet'te yer alan habere göre Zaha transferi olumsuz sonuçlanınca kanatlar için yeni bir yıldız arayışına giren yönetim 23 yaşındaki futbolcu ile bir kez daha görüştü.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, uzun boylu tecrübeli forvet Dzeko'nun kanatlardan istediği topları alması için bu bölgede oynayacak isimlere önem verirken, sarı-lacivertli idareciler de Tete'yi listenin başına koydu.