Fenerbahçe, 8+3 yabancı kuralı sebebiyle transferde yerli oyunculara ağırlık verdi.
Fenerbahçe'den transferde Salih Özcan hamlesi! İlk teklif sunuldu
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, takviyelerine devam edecek. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan oldu. 25 yaşındaki milli oyuncu için ilk teklif sunuldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, 8+3 yabancı kuralı sebebiyle transferde yerli oyunculara ağırlık verdi.
Sarı-lacivertliler, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'e teklif yaptı.
Milli futbolcu transfere sıcak baksa da Fransız ekibiyle yapılan görüşmelerde pürüz çıktı.