Fenerbahçe'den transferde Salih Özcan hamlesi! İlk teklif sunuldu

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, takviyelerine devam edecek. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan oldu. 25 yaşındaki milli oyuncu için ilk teklif sunuldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2023- 06:40