Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu 5-0'la geçti.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızından kötü haber!
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürmeye devam ediyor. Yönetim buna göre bir süredir temas halinde olduğu dünya yıldızından olumsuz geri dönüş aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2023- 16:38
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu 5-0'la geçti.
Sarı-lacivertlilerde bu maçta yeni transferler adeta resital sundu.
Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin performansı taraftarları memnun etti.