TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızından kötü haber!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürmeye devam ediyor. Yönetim buna göre bir süredir temas halinde olduğu dünya yıldızından olumsuz geri dönüş aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 16:38