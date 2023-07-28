Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder transferinde mutlu son! Önümüzdeki günlerde...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşması sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.
Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için çalışmalarına devam eden yönetimin hedeflerinden biri de kanat transferi...