Fenerbahçe radarına aldığı 23 yaşındaki genç yıldız Tete'yi bitirmek üzere.
Yönetim, kanat futbolcunun transferi için büyük aşama kaydetti.
Brezilyalı genç yıldız geçtiğimiz sezon Shakhtar Donesk forması giyiyordu.
Tete, takımı ile sözleşmesini feshetmişti.
Kariyerinde toplamda 152 karşılaşmada görev alan Tete, 40 gol atarken 25 de asist yaptı.
TETE KİMDİR?
15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı. Sırasıyla Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon ve Leicester City formaları giydi. 23 yaşındaki futbolcu, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 25 milyon euro...