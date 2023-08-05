Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiliz devinden Altay Bayındır hamlesi! Serbest kalma bedeli...
Bu transfer döneminde yaptığı satışlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de, bir ayrılık daha yakın... İngiliz devi Altay Bayındır için sarı-lacivertlilere teklifte bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti.
Şimdi de Avrupa'nın devlerinden bir takım daha sarı-lacivertli bir oyuncuya kancayı takmış durumda.
Takvim'in haberine göre; Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Altay Bayındır ise bu teklife henüz bir cevap vermedi.