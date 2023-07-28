FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - O isme ayrılık gözüktü! Talibi çıktı...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de takıma katılanlar kadar gidecek oyuncuların da belirsizliği sürmeye devam ediyor. Yönetim bu noktada İsmail Kartal'ın gözünü giremeyen yıldız isme gelen teklifi değerlendirme kararı aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 09:29