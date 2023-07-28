Serdar Aziz'in babalık heyecanı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, ikinci defa babalık heyecanını yaşıyor. Tuğçe Aziz henüz 2 aylık hamile.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2023- 09:49
Tuğçe Aziz hem mimar hem tasarımcı. Aynı zamanda 126 bin kişinin takip ettiği hesabıyla da sosyal medyanın etkin isimlerinden. Henüz hamileliği ile ilgili paylaşım yapmamış ama haziran sonunda paylaştığı fotoğrafına koyduğu uçan kırmızı balon emojisiyle bu mutlu haberi kendince kutlamış.