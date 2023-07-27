Menajeri Fenerbahçe'yi doğruladı! Wilfried Zaha'yı unutturacak transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu dönemde adından sıkça söz ettirdi. Sarı-lacivertlilerde 2-3 takviye daha yapılması beklenirken, listede bulunan ve Wilfried Zaha'yı unutturacak bir yıldızın menajeri ilgiyi doğruladı. İşte o yıldız ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2023- 06:40