Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Menajeri Fenerbahçe'yi doğruladı! Wilfried Zaha'yı unutturacak transfer
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu dönemde adından sıkça söz ettirdi. Sarı-lacivertlilerde 2-3 takviye daha yapılması beklenirken, listede bulunan ve Wilfried Zaha'yı unutturacak bir yıldızın menajeri ilgiyi doğruladı. İşte o yıldız ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru ile karşılaşırken, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadele sonrası F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.