Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli ekibin yöneticilerinden Selahattin Baki önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SELAHATTİN BAKİ'NİN SÖZLERİ:

Zaha konusu var. Galatasaray'ın copy paste medya mensuplarını tebrik ediyorum. Algı nasıl yaratılır dersini veriyorlar. 4-5 gün önce masadan kalktığımız bir transferi sanki yüzyılın çalımını atmışlar gibi akılları sıra küçük göstermeye çalışıyorlar.

Biz Zaha ile 2 defa görüştük. Teklif verdik. Abisi size döneceğiz dedi ve sonrasında reddettiklerini söyledi. 48 saat sonra kendileri bize döndü ve bambaşka rakamlar talep ettiler. Yıllık net 10 milyon Euro. Cevap vermeye tenezzül etmedik.

Bugün izlediğimiz oyun bizi yeni sezon öncesi 4-5 kat fazla umutlandırdı. Dzeko ve Kent gibi isimleri kampa yetiştirdik. Dinamik bir Fenerbahçe yaratmak istiyoruz. Yüzde 80 kadroyu tamamladık diyebilirim.

Vedat Muriqi, İrfan Can, Mert Hakan... Biz aynı anda bir oyuncuya talipsek, alırız.

Bazen çabuk unutuyorlar. Rize'de bir aslan vardı. Vedat Muriqi. Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Fenerbahçe alınca dünyanın en kötü futbolcusu oldu. Sonra kaça sattık biliyorsunuz. Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski.

Bundan sonra Szymanski olayında olduğu gibi kafa kafaya gelirsek gerekiyorsa Florya'nın kalbine gider, o futbolcuyu alır Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz. Bu sene bunu yaptık. O yüzden bu konuyu kapatmalarında fayda görüyorum.