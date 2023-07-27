F.Bahçe'den flaş karar! İngiliz ekibinin yıldızına kiralık teklifi
F.Bahçe'den Zaha'yı unutturacak transfer!
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