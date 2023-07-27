TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş karar! İngiliz ekibinin yıldızına kiralık teklifi

Fenerbahçe sezonu farklı bir galibiyetle açtı. Konferans Ligi ön eleme maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler rotasını transfere çevirdi. Kanarya, orta sahaya yıldız bir ismi takviye etmek için çalışmalara başladı. İşte kurmayların İngiliz ekibine yapacağı teklif... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2023- 06:40