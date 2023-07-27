Fenerbahçe yeni sezonu farklı açtı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş karar! İngiliz ekibinin yıldızına kiralık teklifi
Fenerbahçe sezonu farklı bir galibiyetle açtı. Konferans Ligi ön eleme maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler rotasını transfere çevirdi. Kanarya, orta sahaya yıldız bir ismi takviye etmek için çalışmalara başladı. İşte kurmayların İngiliz ekibine yapacağı teklif... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turu ön eleme ilk maçında Zimbru'yu konuk etti.
Kanarya, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.