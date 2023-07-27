2023/2024 sezonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı.
Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya Manchester United'ın yıldızını istiyor
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde adeta şov yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu noktada gündeme son olarak Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcuyu aldı. İşte transferdeki son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk etti.
Kanarya, rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur kapısını sonuna kadar araladı.