Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüpler de bazı futbolcularda karşı karşıya gelmeye devam ediyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer yarışı! Hedefteki isim...
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Dusan Tadic'i Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, sarı-lacivertlilerin ilgilendiği isme talip oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2023- 06:40
Orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş için Almanya'dan da bir iddia geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlı takımın, Hertha Berlin'li gurbetçi futbolcu Suat Serdar için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.